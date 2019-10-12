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Ürün Adı : Apple Airpods 2 Bluetoth Kulaklık Ve Kab

Ürün Detayı : MRXJ2TU/A

APPLE TÜRKİYE GARANTİLİDİR.



Her zamankinden daha sihirli.



Yeni AirPods ve Kablosuz Şarj Kutusu, yeniden tasarlanmış bir kablosuz kulaklık deneyimi sunuyor. Şarj kutusundan çıkardığınız anda iPhone, Apple Watch, iPad veya Mac’inizle kullanmaya başlayabilirsiniz.



Tek bir dokunuşla kolayca kurulan AirPods, sihir gibi çalışıyor. Otomatik olarak açılıyor ve her zaman bağlı kalıyor. Kulağınıza takılı olduğunu anlıyor ve kulağınızdan çıkardığınızda müziği duraklatıyor.



Ses düzeyini ayarlamak, şarkıyı değiştirmek, arama yapmak ve hatta yol tarifi almak için “Hey Siri” demeniz ve isteğinizi belirtmeniz yeterli. AirPods’u ister tek ister çift kulakta kullanabilir ve müzik ya da podcast dinlerken çift dokunarak bir sonraki parçaya atlayabilirsiniz.



Kablosuz Şarj Kutusu ile AirPods’unuzu hızla ve kolayca şarj edin. Kutuyu Qi uyumlu bir şarj matına yerleştirmeniz ve şarj olmasını beklemeniz yeterli. Kutunun ön tarafında bulunan LED gösterge AirPods’unuzun şarj olduğunu bildirir. Üstelik yakınınızda şarj platformu olmadığında Lightning bağlantı noktasını kullanarak da şarj edebilirsiniz.



AirPods, tek bir şarjla 5 saat dinleme süresi ve 3 saate kadar konuşma süresi sunar. Üstelik, AirPods’unuzu birçok kez tekrar şarj ederek toplam 24 saatten fazla dinleme süresi elde etmenizi sağlayan Kablosuz Şarj Kutusu sayesinde asla yarı yolda kalmazsınız. Kulaklığınızı hemen şarj etmeniz mi gerekiyor? Kutusunda 15 dakika şarj ederek 3 saat dinleme süresi veya 2 saat konuşma süresi elde edebilirsiniz.



Gücünü yeni Apple H1 kulaklık çipinden alan AirPods, optik sensörlerden ve hareket ivmeölçerlerinden yararlanarak kulağınızda takılı olup olmadığını algılar. H1 çip, AirPods kulaklıklardan ister bir tanesi takılı olsun ister ikisi, sesi otomatik olarak yönlendirir ve mikrofonu devreye sokar. Ek bir ivmeölçer, arama esnasında veya siz Siri’yle konuşurken hüzmeleme özellikli mikrofonlarla birlikte çalışarak dış gürültüyü filtreler ve sesinize odaklanır.



Öne Çıkan Özellikler



Apple tarafından tasarlandı



Otomatik açılma, otomatik bağlanma



Tüm Apple aygıtlarınız için kolay kurulum



“Hey Siri” diyerek veya çift dokunuş özelliğini etkinleştirerek Siri’ye hızlı erişim



Oynatmak veya bir sonrakine atlamak için çift dokunuş



Şarj kutusunda hızlı şarj imkanı



Şarj Kutusu Qi uyumlu şarj platformlarıyla kablosuz olarak veya Lightning konnektörüyle şarj edilebilir



Zengin, yüksek ses kalitesi



Aygıtlar arasında hızlı ve kolay geçiş