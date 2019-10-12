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Morpass ile 150 TL ve Üzeri Kargonuz Bedava! Morpass’li ol!

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Apple Airpods 2 Bluetoth Kulaklık Ve Kablosuz Şarj MRXJ2TU/A (Apple Türkiye Garantilidir)

999,00 TL 1.399,00 TL
%29 İndirim
(2 Yorum)
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Morpass ile Kargonuz Bedava! Morpass'li ol!

Ürün Hakkında
TEKNORAKS tarafından gönderilecektir.

Ürün Adı : Apple Airpods 2 Bluetoth Kulaklık Ve Kab

Ürün Detayı : MRXJ2TU/A
APPLE TÜRKİYE GARANTİLİDİR.

Her zamankinden daha sihirli.

Yeni AirPods ve Kablosuz Şarj Kutusu, yeniden tasarlanmış bir kablosuz kulaklık deneyimi sunuyor. Şarj kutusundan çıkardığınız anda iPhone, Apple Watch, iPad veya Mac’inizle kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tek bir dokunuşla kolayca kurulan AirPods, sihir gibi çalışıyor. Otomatik olarak açılıyor ve her zaman bağlı kalıyor. Kulağınıza takılı olduğunu anlıyor ve kulağınızdan çıkardığınızda müziği duraklatıyor.

Ses düzeyini ayarlamak, şarkıyı değiştirmek, arama yapmak ve hatta yol tarifi almak için “Hey Siri” demeniz ve isteğinizi belirtmeniz yeterli. AirPods’u ister tek ister çift kulakta kullanabilir ve müzik ya da podcast dinlerken çift dokunarak bir sonraki parçaya atlayabilirsiniz.

Kablosuz Şarj Kutusu ile AirPods’unuzu hızla ve kolayca şarj edin. Kutuyu Qi uyumlu bir şarj matına yerleştirmeniz ve şarj olmasını beklemeniz yeterli. Kutunun ön tarafında bulunan LED gösterge AirPods’unuzun şarj olduğunu bildirir. Üstelik yakınınızda şarj platformu olmadığında Lightning bağlantı noktasını kullanarak da şarj edebilirsiniz.

AirPods, tek bir şarjla 5 saat dinleme süresi ve 3 saate kadar konuşma süresi sunar. Üstelik, AirPods’unuzu birçok kez tekrar şarj ederek toplam 24 saatten fazla dinleme süresi elde etmenizi sağlayan Kablosuz Şarj Kutusu sayesinde asla yarı yolda kalmazsınız. Kulaklığınızı hemen şarj etmeniz mi gerekiyor? Kutusunda 15 dakika şarj ederek 3 saat dinleme süresi veya 2 saat konuşma süresi elde edebilirsiniz.

Gücünü yeni Apple H1 kulaklık çipinden alan AirPods, optik sensörlerden ve hareket ivmeölçerlerinden yararlanarak kulağınızda takılı olup olmadığını algılar. H1 çip, AirPods kulaklıklardan ister bir tanesi takılı olsun ister ikisi, sesi otomatik olarak yönlendirir ve mikrofonu devreye sokar. Ek bir ivmeölçer, arama esnasında veya siz Siri’yle konuşurken hüzmeleme özellikli mikrofonlarla birlikte çalışarak dış gürültüyü filtreler ve sesinize odaklanır.

Öne Çıkan Özellikler

Apple tarafından tasarlandı

Otomatik açılma, otomatik bağlanma

Tüm Apple aygıtlarınız için kolay kurulum

“Hey Siri” diyerek veya çift dokunuş özelliğini etkinleştirerek Siri’ye hızlı erişim

Oynatmak veya bir sonrakine atlamak için çift dokunuş

Şarj kutusunda hızlı şarj imkanı

Şarj Kutusu Qi uyumlu şarj platformlarıyla kablosuz olarak veya Lightning konnektörüyle şarj edilebilir

Zengin, yüksek ses kalitesi

Aygıtlar arasında hızlı ve kolay geçiş

Yorumlar (2)

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Talal BAKR 12.10.2019

Apple'dan bir garanti sertifikası var

Okan AKCABOZAN 24.11.2019

Hizli gonderi icin tesekkurler ,2 yil apple turkiye garantisi tavsiye ederim kesinlikle

Ortalama Puan: 5,0


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Teslimat ve İade

Teslimat

• Siparişleriniz, belirtilen teslimat tarihinde kargo firması tarafından size ulaştırılır.

İade

• Satın aldığınız herhangi bir ürünü iade şartlarına uygun olması koşuluyla, siparişinizin size ulaştığı günü takip eden 15 gün içinde ücretsiz iade edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular bölümümüzden teslimat ve iade ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

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